Non solo Inter, l’ombra rossonera spaventa la Roma | ASRL

Le ultime sul calciomercato giallorosso, ecco gli aggiornamenti più recenti

Attacco, difesa, esterni. Nonostante un calciomercato estivo molto attivo, la Roma a gennaio deve colmare alcune lacune strutturali o porre rimedio ad errori strategici ormai conclamati. Bailey, Ferguson, Ghilardi e Tsimikas hanno decisamente tradito le aspettative di allenatore e tifosi.

Prova ne sia che per i tre giocatori arrivati in prestito dalla Premier si sta già parlando di un possibile ritorno all’ovile a gennaio, con la speranza di ottenere il via libera da Asron Villa, Brighton e Liverpool. Nonostante i fallimentari esperimenti estivi, Frederic Massara ha bussato nuovamente all’Inghilterra per Zirkzee e Disasi, ma le operazioni messe in piedi dal ds giallorosso sono molteplici.

A stretto giro di posta o a lunga gittata, la Roma dovrà intervenire anche sul pacchetto dei centrocampisti e degli esterni di fascia. Per quanto riguarda quest’ultima posizione, Gian Piero Gasperini è rimasto favorevolmente colpito da una nuova conoscenza della Serie A, che ha stregato anche Inter e Juventus, ma non solo.

Secondo quanto raccolto da Asromalive.it, infatti, una delle squadre che ha mosso passi più concreti per Rafik Belghali è il Bayer Leverkusen. Il club tedesco sta cercando nuove frecce sulle fasce e ha individuato nel 23enne del Verona uno dei profili maggiormente stuzzicanti. In ottimi rapporti con gli scaligeri, la Roma potrebbe usare la carta Baldanzi per battere la concorrenza. Staremo a vedere.