Non solo Inter, l’ombra rossonera spaventa la Roma | ASRL

Non solo Inter, l'ombra rossonera spaventa la Roma

Le ultime sul calciomercato giallorosso, ecco gli aggiornamenti più recenti

Attacco, difesa, esterni. Nonostante un calciomercato estivo molto attivo, la Roma a gennaio deve colmare alcune lacune strutturali o porre rimedio ad errori strategici ormai conclamati. Bailey, Ferguson, Ghilardi Tsimikas hanno decisamente tradito le aspettative di allenatore e tifosi.

(Ansa Foto)

Prova ne sia che per i tre giocatori arrivati in prestito dalla Premier si sta già parlando di un possibile ritorno all’ovile a gennaio, con la speranza di ottenere il via libera da Asron Villa, Brighton e Liverpool. Nonostante i fallimentari esperimenti estivi, Frederic Massara ha bussato nuovamente all’Inghilterra per Zirkzee Disasi, ma le operazioni messe in piedi dal ds giallorosso sono molteplici.

A stretto giro di posta o a lunga gittata, la Roma dovrà intervenire anche sul pacchetto dei centrocampisti e degli esterni di fascia. Per quanto riguarda quest’ultima posizione, Gian Piero Gasperini è rimasto favorevolmente colpito da una nuova conoscenza della Serie A, che ha stregato anche Inter Juventus, ma non solo.

Secondo quanto raccolto da Asromalive.it, infatti, una delle squadre che ha mosso passi più concreti per Rafik Belghali è il Bayer Leverkusen. Il club tedesco sta cercando nuove frecce sulle fasce e ha individuato nel 23enne del Verona uno dei profili maggiormente stuzzicanti. In ottimi rapporti con gli scaligeri, la Roma potrebbe usare la carta Baldanzi per battere la concorrenza. Staremo a vedere.

