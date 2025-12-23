Rinnovo Celik, non solo Juve: un’altra big gufa la Roma | ASRL

Il contratto dell’esterno turco è in scadenza il 30 giugno del 2026

Dall’approdo di Claudio Ranieri in panchina, Zeki Celik è letteralmente rinato e anche con Gian Piero Gasperini il suo rendimento è stato quasi sempre di alto livello. In scadenza di contratto il 30 giugno del 2026 come Dybala e Pellegrini, a differenza dei due compagni di squadra l’esterno turco è già in trattative concrete con la Roma per il rinnovo contrattuale.

Attualmente, l’ex Lille guadagna circa 2 milioni di euro e fino ad ora ha dato sempre priorità al prolungamento con la squadra giallorossa. Vista la sua situazione contrattuale, tuttavia, anche altri club stanno monitorando la situazione del calciatore, pronti eventualmente a cogliere una delle migliori opportunità a parametro zero della prossima estate.

Nelle scorse ore, tuttomercatoweb.com ha parlato di distanza tra domanda del calciatore, circa 3 milioni netti a stagione, e offerta giallorossa, ricordando l’interessamento della Juventus nei confronti di Celik. L’acquisto di Joao Mario si è rivelato un autentico flop e i bianconeri hanno bisogno di rinforzi in fascia, nell’immediato e per il futuro.

La Juve non è tuttavia l’unica ad aver effettuato nuovi sondaggi per il 19 giallorosso. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, infatti, anche l’Inter è in allerta, visto che Luis Henrique non ha dato garanzie come vice Dumfries. Più che un assalto invernale, tuttavia, bianconeri e nerazzurri pensano ad un affondo estivo a parametro zero, ma la Roma non ha alcuna intenzione di mollare la presa, anche perché Celik continua a privilegiare una permanenza nella Capitale.