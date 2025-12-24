Addio Roma e Inter al tappeto: “Koné andrà altrove”

Il centrocampista francese al centro di un’operazione di mercato incredibile

Ormai dalla scorsa estate, Manu Koné è diventato un obiettivo di mercato dell’Inter e quasi un chiodo fisso per Cristian Chivu, che aveva individuato nel francese l’uomo ideale per regalare cambio di passo al centrocampo nerazzurro. A fine agosto, tuttavia, da Appiano Gentile non sono mai arrivate offerte che si avvicinassero alla valutazione da 50 milioni di euro fatta dalla Roma.

A distanza di qualche mese, il numero 17 giallorosso è ancora nei radar nerazzurri, soprattutto qualora Piero Ausilio e Beppe Marotta dovessero riuscire a vendere Davide Frattesi a 30-35 milioni di euro. A meno di proposte clamorose e fuori mercato, la dirigenza romanista non ha intenzione di privarsi del 24enne a gennaio, mentre delle valutazioni più approfondite verranno fate la prossima estate.

All’interno di questo scenario, durante il suo intervento sul canale twitch di Asromalive.it, la giornalista Francesca Teodori ha parlato di un possibile approdo di Koné in Premier League. “Non è una notizia, ma è un’indiscrezione abbastanza credibile. Da più fonti incrociate mi è stato detto che a giugno lascerà la Roma e che andrà al Manchester United“.

“Non so se c’entra qualcosa con la trattativa Zirkzee, potrebbe essere stato inserito come una sorta di contropartita. Questo è da verificare, ma la certezza è che Koné gradisca tantissimo la destinazione e sembra che a giugno possa andare allo United”.