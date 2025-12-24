Raspadori alla Roma: “C’è la prima offerta ufficiale”

L’attaccante italiano è sempre più nel mirino dei giallorossi: comunicazione immediata per il ribaltone

Zirkzee ma non solo. Nel valzer delle punte che si appresta a caratterizzare il mercato della Roma, un ruolo determinante sarà ricoperto anche da Giacomo Raspadori.

Dopo una prima parte di stagione sostanzialmente in sordina all’Atletico Madrid, l’ex Napoli e Sassuolo ha già aperto con convinzione all’ipotesi giallorossa, convinto dalla bontà del progetto griffato Gasperini. Cogliendo la palla al balzo, Massara è passato agli aspetti formali non limitandosi a sondare il terreno in modo esplorativo.

Come riferito da Matteo Moretto, infatti, nelle ultime ore la Roma ha inoltrato ai Colchoneros la prima offerta ufficiale. Un approccio diretto e concreto per tastare le rispettive posizioni e provare a trovare un punto d’unione in tempi relativamente brevi.

Calciomercato Roma, Zirkzee e Raspadori insieme: le condizioni dell’Atletico

Il club madrileno – non dimentichiamolo – opterebbe per un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni. Resta ancora da capire, però, quali siano le cifre complessive di una trattativa che appare tutto tranne che in salita.

Parallelamente – come noto – la Roma lavora con forza anche su Zirkzee. Dopo aver incassato il sì convinto del ragazzo, Massara punta a capitalizzare l’enorme vantaggio acquisito sulla concorrenza: il muro dello United, inizialmente poco disposto a lasciar partire subito l’olandese, è sempre più vacillante.