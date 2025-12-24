Ritorno a sorpresa a Roma: è il pupillo di Gasperini

Nuova pista giallorossa, può tornare gratis nella Capitale: via libera Gasp

Dopo una piccola pausa natalizia, Frederic Massara già a partire da Santo Stefano è pronto a tornare alla carica con Atletico Madrid e Manchester United per sbloccare definitivamente gli affari Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee. Regalare nuovi attaccanti a Gian Piero Gasperini è diventata la stella polare del calciomercato giallorosso già da mesi, ma non di solo attacco vive il mercato di gennaio.

Per la difesa si guarda ancora una volta all’Inghilterra, con i nomi di Coppola, Disasi e Dragusin accostati ai giallorossi, ma la grande novità arriva sul reparto degli esterni, dove potrebbe consumarsi un clamoroso ritorno alla Roma.

Secondo ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, la dirigenza giallorossa starebbe monitorando uno dei fedelissimi del Gasp all’Atalanta, visto il suo contratto in scadenza il 30 giugno del 2026. Si tratta di Davide Zappacosta, che ha già avuto un passaggio sfortunato nella Capitale, quando si ruppe il crociato dopo le prime apparizioni in giallorosso.