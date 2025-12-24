Spalletti cala il jolly: irrompe la Juve, la Roma non trema

L’ex allenatore giallorosso si intromette nei piani giallorossi con una richiesta specifica

Come se non bastasse la delusione per la sconfitta contro la Juventus, Luciano Spalletti vuole provare a rovinare del tutto le feste ai tifosi giallorossi. Almeno stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti da Torino. L’ex allenatore giallorosso sarebbe pronto a complicare i piani della Roma con una richiesta specifica alla dirigenza bianconera, ma potrebbe essere arrivato troppo tardi.

Come è noto, la priorità assoluta della società bianconera resta il reperimento di un centrocampista e di un esterno destro, con i nomi di Davide Frattesi, Belghali e Norton-Cuffy segnati col circoletto rosso, ma il tecnico di Certaldo ha chiesto a Damien Comolli di rimanere vigile anche su possibili occasioni nel reparto avanzato.

E così, secondo La Stampa, i radar bianconeri si sarebbero posati su un ex calciatore di Spalletti: Giacomo Raspadori. L’ex attaccante del Napoli è pronto a lasciare l’Atletico Madrid e il club spagnolo è in trattative molto avanzate con Frederic Massara. Inoltre, per non perdere protagonismo in Nazionale in vista di un’eventuale qualificazione dell’Italia ai Mondiali, il 25enne ha già da tempo scelto la soluzione giallorossa.

Anche grazie al pressing di Gian Piero Gasperini e al fatto che nella Capitale avrebbe maggiori possibilità di giocare da titolare, ad oggi la destinazione romanista è ancora in pole rispetto alle altre proposte arrivate sul tavolo di Jack.