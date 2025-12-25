Calciomercato Roma, chiamata Juve e ribaltone in Serie A

I bianconeri accendono i lampeggianti sulla strada percorsa dai giallorossi

A Natale sono tutti più buoni, ma non nel calciomercato. Con la finestra di gennaio che è sempre più vicino, spallate, manovre di disturbo e tentativi di sorpasso sono all’ordine del giorno, soprattutto se di mezzo c’è una rivalità storica importante e duratura, come nel caso di Juventus, Milan e Roma.

Tornando alla stretta attualità, le ultime indiscrezioni di mercato parlando di un prepotente inserimento dei bianconeri su un obiettivo, più o meno concreto, di giallorossi e rossoneri. Un triangolo pericoloso che potrebbe ribaltare la Serie A, coinvolgendo anche un’altra big italiana.

Nei giorni scorsi, il Napoli ha appreso dei limiti imposti dalla FIGC al mercato di gennaio. Senza l’immissione di nuovi denari, infatti, il club partenopeo potrà operare solo a saldo zero e questo sta complicando non poco le strategie azzurre, anche sui calciatori arrivati in prestito con obbligo di riscatto.

Uno di questi, Lorenzo Lucca, potrebbe lasciare la Campania a gennaio. Nei giorni scorsi si è parlato anche di un possibile approdo alla Roma, con Evan Ferguson in azzurro attraverso il Brighton, ma secondo Ekrem Konur ci sarebbero anche Atalanta, Juve, Milan, Benfica e West Ham sul calciatore.