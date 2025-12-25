Scacco matto Roma: l’erede arriva dalla Juve

Alle prese con diversi nodi ancora tutti da sciogliere, Massara incrocia di nuovo Comolli: lo scenario

In un intreccio ancora tutto da esplorare, la Roma potrebbe essere coinvolta in un interessante mosaico anche nella zona nevralgica del campo. Sebbene la maggior parte delle risorse in entrata verrà destinato all’attacco, una quota non irrisoria delle attenzioni di Massara sarà rivolta anche alla zona nevralgica del campo.

In uscita – ad esempio – occhio alla posizione di Pisilli per il quale il Genoa ha intensificato il pressing contando di giocarsi le proprie carte. Su input di De Rossi, il “Grifone” ha scelto di virare con decisione sul giovane centrocampista della Roma considerato non incedibile da Gasperini.

I contatti fitti tra le parti – però – non hanno ancora portato alla fumata bianca. Ecco perché il club ligure sta continuando a guardarsi intorno con l’intenzione di non farsi trovare impreparato nel caso in cui si aprissero scenari invitanti.

Calciomercato Roma, da Pisilli ad Adzic: maxi incrocio con il Genoa

In tal senso un’occasione di questo tipo per il Genoa potrebbe essere rappresentato da Vasilije Adzic, come anticipato in tempi non sospetti da Calciomercato.it. Il centrocampista classe 2006 sta faticando a trovare spazio nello scacchiere di Spalletti – nonostante gli elogi del tecnico di Certaldo – e non è escluso che decida di cambiare aria.

Dal canto suo la Juventus non vorrebbe perdere il controllo sul montenegrino e sarebbe disposto a lasciarlo partire solo in prestito fino a fine stagione.

La stessa formula con la quale il Genoa ha tentato il primo approccio per Pisilli le cui caratteristiche non sono poi così diverse da quelle del jolly bianconero. Che si possano creare le premesse per un interessante intreccio sull’asse Torino-Genova-Roma?