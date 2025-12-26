Dalla Roma al Barcellona: affare a titolo definitivo

Scendono in campo anche i blaugrana, pronti a far pendere l’ago della bilancia a proprio favore

Nel ventaglio di nomi accostati alla Roma nell’ultimo periodo, gli attaccanti si sono inevitabilmente presi le luci della ribalta; tuttavia sono anche altre le zone del campo sotto la lente di ingrandimento di Massara.

In tal senso risulta difficile non menzionare il pacchetto arretrato che, a causa della partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa e i segnali estemporanei lanciati da Ghilardi, potrebbe essere puntellato con almeno un innesto. Ecco perché negli ultimi giorni sono stati accostati ai giallorossi sia Disasi che Dragusin, entrambi a caccia di minuti importanti da mettere nelle gambe.

Allo stato attuale della situazione, la Roma ha più chances di mettere le mani sul centrale del Tottenham che, al rientro dopo il lungo infortunio, vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista. Nelle prossime settimane, infatti, non è escluso che gli Spurs aprano all’idea di un prestito con opzione di acquisto, formula assolutamente congeniale per i piani dei capitolini.

Calciomercato Roma, Disasi proposto anche al Barcellona: lo scenario

Sostanzialmente diverso – invece – è il discorso per il francese classe ’98 del Chelsea che potrà lasciare i Blues solo a titolo definitivo. Inoltre, se la concorrenza per Dragusin non è irrisoria, quella per Disasi non è di certo di secondo piano.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, infatti, l’ex Aston Villa sarebbe stato offerto anche al Barcellona, alla ricerca di un nuovo profilo con il quale rimpolpare il proprio pacchetto arretrato.

I blaugrana hanno fatto capolino nella lunga lista di pretendenti al difensore francese che comprende – tra le altre – anche Lione e Paris FC, molto attente sul da farsi e pronte a capitalizzare eventuali occasioni. Dal canto suo la Roma osserva l’evolversi della situazione al momento da una posizione defilata.