I Friedkin hanno deciso: con il City è chiusa in anticipo

Sebbene la sessione invernale di calciomercato tenda a regalare molte sorprese, le attenzioni degli addetti ai lavori sono rivolte anche alle trattative utili nel medio-lungo periodo.

Ne sanno qualcosa i Friedkin che oltre a tenere vive le piste che riguardano la Roma, monitorano con attenzione anche il dossier Everton. In tal senso è degna di considerazione l’ultima indiscrezione che trapela dall’Inghilterra, legata al futuro di Jack Grealish.

Contrariamente a quanto circolato nelle scorse settimane, la permanenza dell’attaccante inglese ai Toffees sarebbe tutto tranne che scontato. A rivelarlo è Football Insider che svela come l’area tecnica della compagine di Liverpool abbia espresso qualche perplessità sulla reale bontà di un’operazione che si prospetta comunque molto onerosa.

Nel caso in cui volesse perfezionare l’acquisto a titolo definitivo di Grealish, infatti, l’Everton dovrebbe mettere sul piatto 50 milioni di sterline per chiudere l’affare con il City. Una somma giudicata eccessiva dai Friedkin che, a meno di sconti di un certo tipo dai Citizens, hanno al momento altre priorità con cui rinforzare l’organico.

Di fatto – dopo un inizio di Premier esaltante – l’attaccante inglese sta faticando a ripetere le esaltanti prestazioni del primo scorcio di stagione; anche da qui i dubbi dell’Everton che, viste le condizioni sopra citate, non appare intenzionato a far saltare il banco.