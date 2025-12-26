Maxi scambio e Roma sbloccata: ha già accettato

Molto attivi su diversi fronti, i giallorossi puntano a far saltare il banco: così il ritorno è subito realtà

Intenzionata a stringere il cerchio sugli attaccanti in tempi relativamente brevi, la Roma sta esplorando anche altre possibilità in sede di calciomercato. In questo senso gli sbocchi legati alle eventuali uscite rappresenteranno un autorevole turning point per le strategie dei giallorossi, a caccia di occasioni interessanti anche alla voce cessioni.

In questo senso il canale con il Genoa, prossimo avversario degli uomini di Gasperini all’Olimpico, potrebbe rivelarsi foriero di interessanti sviluppi. Non è un mistero – infatti – come ai capitolini piaccia e non poco Frendrup; interesse ‘ricambiato’ dal ragazzo che non è escluso faccia il percorso inverno di Pisilli, per il quale è forte il pressing di Daniele De Rossi. Ma non è finita qui.

Secondo quanto riferito da Oggi Sport Notizie, infatti, il “Grifone” avrebbe puntato la luce dei suoi riflettori anche su Stephan El Shaarawy, legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2026 non ancora rinnovato.

Calciomercato Roma, “2 x 1” sul tavolo con il Genoa: Frendrup-Pisilli e non solo

Andando ben oltre i primi sondaggi esplorativi, i rossoblu avrebbero infatti avviato contatti costanti con la Roma per provare a capire i margini di manovra della maxi operazione che porterebbe El Shaarawy e Pisilli all’ombra della Lanterna e Frendrup a Trigoria.

Un incastro ancora tutto da trovare ma che – alla luce del gradimento espresso dai calciatori per le rispettive destinazioni – non sembra essere utopistico.

Ricordiamo, però, come il Genoa non abbia alcuna intenzione di fare sconti per Frendrup per il quale continua a chiedere 20 milioni di euro, cifra che Massara punta ad abbassare proprio grazie all’inserimento di contropartite tecniche. Situazione da monitorare con grande attenzione.