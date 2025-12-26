Un ex Juve al posto di Dovbyk: 30 milioni di euro

Le ultime indiscrezioni dalla Capitale smuovono il calciomercato della Roma a gennaio

Dopo aver saltato anche la partita contro la Juventus, Artem Dovbyk è rientrato parzialmente in gruppo alla vigilia di Natale e spera di recuperare pienamente per la sfida di lunedì prossimo contro il Genoa. Già dalla scorsa estate nella lista dei cedibili, l’attaccante può lasciare la Roma a gennaio.

Per operare con margini di manovra più ampi sul calciomercato in entrata, la dirigenza capitolina sta cercando una nuova sistemazione per vari calciatori, compreso il 28enne ucraino, autore di appena due gol in stagione.

In queste settimane si è parlato soprattutto di Premier League. Partendo dal possibile scambio con l’Everton per Beto, ad un possibile ricongiungimento con Ghisolfi e Le Fée al Sunderland, fino ad arrivare al West Ham.

Il club londinese è chiamato a sostituire Fulkrug, ceduto in prestito al Milan, ma l’ex Girona non è l’unico nome seguito e non è quello più in alto nella lista. Secondo ‘Team Talk’, infatti, uno degli obiettivi più concreti per l’attacco sarebbe Kaio Jorge. L’ex Juventus è stato il capocannoniere del Brasileirao con 21 gol ed è finito nei radar di diversi club europei.

Tra questi, ci sono anche gli Hammers che avrebbero già avviato le trattative con il Cruzeiro. La valutazione del 23enne è di almeno 30 milioni di euro, ma il club di Belo Horizonte spera che si possa creare una vera e propria asta a gennaio.