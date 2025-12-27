Dal Napoli alla capitale: niente Juve e ribaltone Roma

Un incredibile intreccio a tre può stravolgere i piani mercato delle big italiane

Ormai ci siamo, mancano davvero pochi giorni all’inizio ufficiale del calciomercato invernale (2 gennaio). Tra movimenti in entrata e in uscita, sono molte le squadre che hanno in programma una mini rivoluzione e tra queste c’è sicuramente anche la Roma dei Friedkin.

La proprietà americana, dopo una videochiamata con Gian Piero Gasperini, ha dato il via libera a Frederic Massara per provare ad assecondare le richieste del tecnico piemontese. Un input che il direttore sportivo ha subito sfruttato, accelerando sul fronte Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee.

Le trattative in entrata non sono, tuttavia, l’unico obiettivo del club giallorosso, che sta cercando di cedere anche qualche profilo in esubero o non ritenuto adatto alle idee tecnico-tattiche di Gasp. Da Bailey a Ferguson, passando per Tsimikas e Dovbyk, intermediari e agenti sono da settimane all’opera per cercare una soluzione ideale.

Per quanto riguarda l’attaccante ucraino, si è parlato soprattutto di Premier League e di sondaggi da parte di Everton (scambio con Beto), Sunderland e West Ham. Gli Hammers hanno ceduto Fulkrug in prestito al Milan e vogliono accelerare per prendere un nuovo attaccante, ma non è detto che sia il numero 9 giallorosso.

Accostato anche alla Roma, Lorenzo Lucca secondo il Corriere dello Sport sarebbe uno dei profili maggiormente graditi alla dirigenza londinese. Un suo eventuale approdo nella capitale inglese, oltre a lasciare a bocca asciutta la Juventus, complicherebbe anche la cessione di Dovbyk al West Ham.