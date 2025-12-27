Roma, accordo raggiunto tra club: ecco il primo attaccante

Si sta per sbloccare il mercato in entrata della squadra giallorossa, sprint decisivo a Santo Stefano

Ormai da settimane, Frederic Massara sta portando avanti in maniera parallela e alla stessa velocità le trattative per Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee. I due attaccanti sono stati individuati da Gian Piero Gasperini come i nomi giusti per rinforzare una rosa che ha evidenziato le maggiori lacune proprio in attacco.

Forte del sì dei due calciatori, il direttore sportivo giallorosso prima di Natale ha spinto il piede sull’acceleratore e nella giornata di Santo Stefano ha ricevuto segnali incoraggianti, almeno per uno dei due obiettivi caldi.

Una trattativa che si è sbloccata in maniera decisiva e che potrebbe vedere la sua fumata bianca nei primi giorni del calciomercato di gennaio. “Raspadori vicino, accordo con l’Atletico”, titola in prima pagina Il Romanista, che nell’articolo all’interno fornisce ulteriori dettagli.

Secondo il quotidiano capitolino, l’Atletico Madrid avrebbe dato l’ok alla formula con diritto di riscatto condizionato e le cifre dell’operazione dovrebbero essere di 1,5 milioni per il prestito oneroso e 18 milioni per il riscatto. Una via di mezzo, insomma, tra la richiesta da 20 milioni dei colchoneros e la prima offerta giallorossa da 15 milioni.