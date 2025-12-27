Firma a sorpresa con la Juve: per la Roma finisce qui

L’improvvisa accelerata impressa alla trattativa modifca le strategie di Frederic Massara

Uno sguardo al presente ma un’occhiata rivolta anche alle mosse utili per il medio periodo. In questa duplice prospettiva si muovono gli orizzonti di Massara, proteso a capitalizzare quelle occasioni considerate utili a rinforzare lo scacchiere di Gasperini.

In termini di sostenibilità economica i fari dell’area tecnica giallorossa sono tesi ad illuminare la situazione di alcuni calciatori legati ai rispettivi club da un contratto in scadenza nel 2026. In una lista destinata a rimpolparsi con il passare delle settimane, un profilo sempre spendibile in ottica Roma è quello di Weston McKennie.

Reduce da un’ottima prestazione proprio contro gli uomini di Gasperini, il texano è un profilo gradito al tecnico di Grugliasco che ne apprezza duttilità e spirito di sacrificio; anche per questo la Roma ha provato qualche timido abboccamento con l’entourage del ragazzo per capire i margini di manovra.

Calciomercato Roma, si allontana McKennie: prove di intesa con la Juventus

Rispetto al gelo calato tra le parti fino a qualche mese fa – quando l’intesa per il rinnovo sembrava una mera chimera – l’entourage di McKennie e la Juventus hanno ripreso a dialogare in vista di un prolungamento che potrebbe prendere piede in primavera.

Come rivelato da Sky Sport, sebbene non sia ancora maturato l’accordo definitivo, trapela cauto ottimismo sulla positiva chiusura della trattativa. Uno scenario che, se dovesse essere confermato, ridimensionerebbe in maniera irreversibile le chances della Roma di fiondarsi con convinzione su un giocatore apprezzato dalle parti di Trigoria.

Autore di due assist e due gol in questa prima parte di stagione, l’ex Schalke ha ricoperto quasi tutti i ruoli dello scacchiere bianconero essendo stato impiegato sia come mezzala che come esterno su entrambe le fasce oltre che come ala offensiva.