Addio Dovbyk, assist italiano alla Roma: “È il preferito dell’allenatore”

Incredibili aggiornamenti sul futuro dell’attaccante ucraino: è il primo nome nella lista

Niente da fare per Artem Dovbyk. Nonostante sia tornato ad allenarsi in gruppo in settimana, l’attaccante ucraino non riesce ancora a calciare e per questo non sarà convocato per la sfida di domani sera contro il Genoa. Al di là delle condizioni fisiche, a tenere banco sul numero 9 sono soprattutto gli aggiornamenti di calciomercato.

Sin dalla scorsa estate, l’ex Girona è stato messo sul mercato dalla Roma, che aveva intavolato uno scambio con Santiago Gimenez, saltato nelle ultime ore di trattative. A distanza di mesi, la situazione non è cambiata, anzi. Tra prestazioni deludenti e infortunio, il feeling con Gian Piero Gasperini non è mai scattato.

Agenti e intermediari hanno sin qui sondato soprattutto il mercato inglese (Everton, Sunderland e West Ham), mentre il tentativo giallorosso di inserire l’ucraino nella trattativa Raspadori è subito fallito. Le ultime indiscrezioni di mercato sembrano tuttavia aprire uno spiraglio importante per l’addio del 28enne.

Seguito anche dal Fenerbahçe, Dovbyk sarebbe il preferito dell’allenatore del Fener, almeno secondo il giornalista turco Zeki Uzundurukan: “Il Fenerbahçe è interessato anche ad Artem Dovbyk, che gioca nella Roma. So che Tedesco lo vuole ancora più di Sorloth”. Dichiarazioni che hanno del clamoroso, soprattutto per i numeri del norvegese, che ha segnato un gol ogni 203 minuti in Liga.