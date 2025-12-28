Calciomercato Roma, la Juve lo riporta a Torino

Rilanciati dalla cura Luciano Spalletti, i bianconeri minacciano i giallorossi sul calciomercato

Grazie alla terza vittoria consecutiva in campionato, la Juventus ha scalato posizioni in classifica, superando momentaneamente anche la Roma. Per rimettere il muso davanti ai bianconeri, la squadra giallorossa avrà bisogno di una vittoria domani sera contro il Genoa.

Come prevedibile, la cura Luciano Spalletti ha rilanciato le ambizioni juventine e per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League ci sarà da battagliare punto su punto con la Vecchia Signora. Una battaglia che si sposterà anche sul terreno del calciomercato.

Le ultime indiscrezioni parlano di un clamoroso ritorno a Torino e di uno scippo immediato alla squadra giallorossa. Secondo Ekrem Konur e Tancredi Palmeri, infatti, tra le tante squadre interessate a Radu Dragusin, ci sarebbe anche la Juve. Portato a Genova per circa 10 milioni di euro proprio dal nuovo ds bianconero, Marco Ottolini, il difensore rumeno può tornare in Serie A a gennaio.

Oltre a bianconeri e giallorossi, anche Fiorentina e Napoli sono state accostate al calciatore in Italia, che vanta anche qualche estimatore in Premier League. L’unica formula possibile per rivedere il calciatore in Serie A è tuttavia quella del prestito con riscatto.