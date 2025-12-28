Doppio accordo con la Roma: arriva la firma

Buone notizie per il calciomercato giallorosso, intesa raggiunta e doppietta immediata per Massara

Tra pochi giorni saluteremo il 2025, un’annata che ha visto primeggiare la Roma come punti conquistati nell’anno solare, ma che non ha portato in dote né la qualificazione alla Champions League, né la vittoria di alcun trofeo. Un’ulteriore riprova dell’esistenza di una buona base di partenza, che ha tuttavia bisogno di rinforzi intelligenti e mirati in sede di calciomercato.

Tra inizio 2026 e metà gennaio, Frederic Massara spera di riuscire a concludere le trattative per Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee, ma i due attaccanti non sono sicuramente l’unico pensiero del direttore sportivo giallorosso. Anche attraverso qualche uscita, Gian Piero Gasperini spera di ottenere 3 o 4 rinforzi dal mercato invernale.

Nel frattempo, però, si sta lavorando anche per rinsaldare quella base di cui parlavamo all’inizio di questo articolo. Il tema rinnovi è sempre d’attualità a Trigoria, ma non per quanto riguarda calciatori in scadenza come Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini. Le priorità, al momento, sono due calciatori in scadenza il 30 giugno del 2027.

Tuttosport, infatti, conferma che Bryan Cristante e Gianluca Mancini sono vicini al rinnovo contrattuale. Il centrocampista dovrebbe firmare fino al 2028, mentre il difensore potrebbe prolungare fino al 2029 con opzione fino al 2030.