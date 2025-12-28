Koné via dalla Roma a gennaio? L’acconto è servito

La scelta di arrivare all’obiettivo di mercato di Gasperini apre le porte a scenari piuttosto interessanti: le ultimissime

Uno dei nomi più chiacchierati in casa Roma è quello di Manu Koné. Reduce da un filotto di partite nelle quali ha stentato a riproporre gli esaltanti lampi della prima parte di stagione, il francese continua ad essere un potenziale uomo mercato.

Blindato dai giallorossi a meno che non arrivi un club disposto a mettere sul piatto almeno 60 milioni di euro, l’ex pupillo di De Rossi sta calamitando l’attenzione di non pochi club in giro per l’Europa. Se l’interessamento di Psg e Bayern è più proiettato in ottica estiva, diverso è il tenore delle indiscrezioni che tirano in ballo direttamente l’Atletico Madrid.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: l’Atletico Madrid non molla Koné

Secondo quanto riferito da fichajes.net, infatti, i Colchoneros starebbero provando a cullare il sogno di arrivare a Koné già in proiezione invernale. In questo senso l’interessamento della Roma per Raspadori potrebbe rappresentare un assist piuttosto interessante.

In un contesto ancora tutto ipotetico e infarcito da tanti se e altrettanti ma, non è escluso che Simeone alzi l’asticella lanciando un messaggio alla Roma: in caso di affondo concreto dei capitolini per l’ex Napoli, i madrileni potrebbero spingere per avere una corsia preferenziale nella corsa a Koné.

Tessere che comunque restano assolutamente difficili da incastrare, a maggior ragione vista l’intransigente posizione mostrata fin qui da Massara sul dossier legato al centrocampista transalpino.