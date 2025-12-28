Raspadori alla Roma, cifre e data della firma: l’affare si sblocca così

L’ex attaccante del Napoli smania per arrivare in giallorosso, la nuova strategia di Massara

Esattamente due settimane fa, vi abbiamo anticipato il prepotente ritorno di fiamma della Roma per Raspadori. Da allora, Frederic Massara non ha mai mollato la presa, nemmeno quando si è trovato di fronte all’alto muro eretto dall’Atletico Madrid dopo la prima offerta giallorossa.

Una proposta da circa 15 milioni complessivi rispedita al mittente che è tuttavia servita a rompere il ghiaccio con i colchoneros. Forte dell’accordo di massima con il calciatore, il direttore sportivo giallorosso è tornato alla carica, venendo incontro alle richieste degli spagnoli, fissate in 20-22 milioni di euro.

Il rilancio giallorosso è arrivato a 20 milioni complessivi tra prestito (2 milioni) e diritto di riscatto (18 milioni). L’ultimo ostacolo per arrivare alla fumata bianca definitiva è trovare la quadra finale sulle condizioni del riscatto, con gli spagnoli che hanno spinto per mettere delle condizioni per lo stesso.

L’Atletico preferirebbe legare l’obbligo ad obiettivi individuali facilmente raggiungibili, mentre la Roma vorrebbe inserire delle condizioni non troppo semplici da raggiungere. Ma l’apertura ad un diritto di riscatto condizionato è stata comunque ben vista dalla dirigenza spagnola che dovrebbe dare una risposta nelle prossime ore/giorni.

A Trigoria sperano di poter consegnare il calciatore a Gian Piero Gasperini per la sfida contro l’Atalanta (3 gennaio) o contro il Lecce (6 gennaio). Se tutto dovesse andare secondo i piani, la firma potrebbe arrivare proprio all’apertura del calciomercato di gennaio, per bruciare anche la Juventus.