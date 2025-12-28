Raspadori alla Roma: il faccia a faccia spariglia le carte

L’incrocio tra l’attaccante dell’Atletico e i giallorossi è giunto al suo punto di svolta: le ultimissime

Il nome del momento in casa Roma – oltre a quello di Joshua Zirkzee – è sicuramente quello di Giacomo Raspadori. Complice lo scarso minutaggio che si è ritagliato sotto la gestione Simeone, l’ex attaccante del Napoli non ha chiuso la porta ad un addio anticipato da Madrid.

Il pressing dei giallorossi è costante anche se fino a questo momento i Colchoneros non hanno aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto valutando il proprio attaccante non meno di 22-23 milioni (cifra con cui non metterebbe a bilancio alcuna minusvalenza).

Il forcing di Massara, però, potrebbe aprire le porte a scenari interessanti a stretto giro di posta. Una sliding door potenzialmente decisiva dovrebbe materializzarsi già nella giornata di domani quando andrà in scena un colloquio privato tra Raspadori e Diego Simeone.

Benché sia piuttosto difficile prevederne l’esito, il fatto che il faccia a faccia cada in un momento così caldo in ottica calciomercato non può essere di certo una casualità. A rivelarlo è Marca che – approfondendo la questione – ha rincarato la dose rimarcando come il futuro di Raspadori sia ancora tutto da scrivere. Seguiranno aggiornamenti importanti in tal senso.