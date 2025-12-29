Bomber rifiutato dai Friedkin: reazione a catena Roma

Giungono novità interessanti sul calciomercato in attacco della squadra giallorossa

Nonostante sia il giorno del ritorno di Daniele De Rossi allo Stadio Olimpico per la prima volta da avversario, i pensieri di molti tifosi romanisti si dividono tra emozioni e sogni, di calciomercato ovviamente. Eh già, perché il gong iniziale del mercato di gennaio è sempre più vicino e la Roma ha lavorato sodo anche durante le feste per provare a portare nella Capitale il prima possibile Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee.

Proprio l’attacco è la preoccupazione principale di Gian Piero Gasperini, ma il tecnico piemontese condivide questa necessità con molti colleghi, in Italia e all’estero. In Premier League in particolare, dove nelle scorse settimane si è addirittura parlato di un possibile scambio in famiglia tra Beto e Dovbyk.

Le strade, per ora, hanno portato altrove e l’operazione con l’Everton viene vista solamente come extrema ratio nella malaugurata ipotesi in cui dovessero saltare le altre piste offensive. Di certo, c’è che la famiglia Friedkin sta cercando un attaccante anche per il club di Liverpool e e che l’ucraino resta a prescindere nei radar.

Anche perché, secondo ‘Football Insider’, David Moyes di recente ha bocciato la candidatura di Jorge Strand-Larsen, creando un’ulteriore reazione a catena con la Roma. La punta norvegese, infatti, piace molto anche al West Ham, che ha avviato una trattativa concreta con il Wolverhampton, mettendo al momento da parte la pista Dovbyk.