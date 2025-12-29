Scambio con la Roma: Juve anticipata e addio Inter

Incontro programmato e nuova svolta nel calciomercato giallorosso, ore calde

Scivolata al quinto posto in classifica dopo la vittoria della Juventus in casa del Pisa, la Roma ha l’obbligo di vincere questa sera contro il Genoa di Daniele De Rossi per rientrare in zona Champions League e approcciare con maggiore serenità all’imminente inizio del calciomercato.

Tra infortuni e assenze per la Coppa D’Africa, le scelte di Gian Piero Gasperini si sono ridotte in maniera esponenziale e anche per questo Frederic Massara sta facendo di tutto per regalare i primi rinforzi entro la metà di gennaio, con Giacomo Raspadori il più vicino all’approdo in giallorosso.

Tornando alla sfida di questa sera, con il Grifone ci sono in ballo diversi discorsi di mercato. Se da un lato, DDR smania per riabbracciare Niccolò Pisilli e Stephan El Shaarawy, dall’altro a Trigoria piace molto Morten Frendrup, ma non solo.

Il ‘Corriere dello Sport’ parla infatti di un potenziale ritorno di fiamma per Brooke Norton-Cuffy. L’esterno inglese piace molto a Gasp e per battere la concorrenza di Inter e Juventus, a Trigoria potrebbero giocarsi proprio la carta Pisilli come anticipo, lasciando il calciatore in Liguria fino a giugno.