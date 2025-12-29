Serie A, DIRETTA Roma-Genoa: la cronaca LIVE

Asromalive.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida tra Gasperini e De Rossi

L’attesa è finita. Dopo la sconfitta contro la Juventus, un’altra serata per cuori forti attende i tifosi della Roma, che riaccolgono allo Stadio Olimpico Daniele De Rossi, per la prima volta da avversario. Per l’allenatore del Genoa sarà una serata dalle forte emozioni, ma anche Gian Piero Gasperini cercherà un riscatto immediato contro un pezzo importante del suo passato.

Senza Lorenzo Pellegrini, alle prese con una lesione muscolare di secondo grado, e Tommaso Baldanzi, non convocato perché influenzato, i giallorossi hanno sciolto solamente all’ultimo il dubbio Mario Hermoso, alle prese con una fastidiosa pubalgia, e Artem Dovbyk, regolarmente convocati.

La sfida di questa sera avrà anche risvolti interessanti di calciomercato: il Grifone è interessato a Niccolò Pisilli e Stephan El Shaarawy, mentre a Gasp piace molto Morten Frendrup. Asromalive.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Roma-Genoa

Formazione ufficiale AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante (C), Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini

GENOA (3-5-2): Sommariva; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martín; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

ARBITRO: Marco Di Bello di Brindisi