Zirkzee alla Roma: dall’offerta ufficiale all’accordo

Giungono aggiornamenti importanti sull’attaccante olandese, pronto a volare in Italia

Ormai da settimane Frederic Massara sta lavorando con forza soprattutto su due fronti: Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee. I due attaccanti sono molto vicini alla Roma, ma cosa manca davvero per il via libera definitivo?

Gian Piero Gasperini spera di poter abbracciare i nuovi acquisti entro la prima metà di gennaio e tra le due trattative, quella con tempistiche più ristrette è la pista per l’ex attaccante del Napoli. Ma le ultime indiscrezioni parlano di un’accelerazione netta anche per la punta olandese.

L’ex Bologna ha già da tempo scelto la squadra giallorossa e ha raggiunto un accordo totale con i capitolini. Secondo Fabrizio Romano il 24enne potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro (“l’affare si può chiudere in qualsiasi momento”), visto che tramite intermediari la Roma ha presentato anche un’offerta ufficiale al Manchester United.

Prestito oneroso con diritto di riscatto condizionato, una formula che i Red Devils sono disposti ad accettare, anche se prima di dare una risposta definitiva ai giallorossi vorrebbero bloccare un nuovo attaccante o attendere il rientro dei calciatori in Coppa d’Africa.