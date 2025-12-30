Due di picche ai Friedkin: scambio in Serie A e addio Roma

Nuovo ribaltone a gennaio, il calciomercato giallorosso sta entrando sempre più nel vivo

Messa a referto la bella vittoria per 3-1 contro il Genoa, la Roma ha già iniziato a preparare la difficile trasferta in casa dell’Atalanta (3 gennaio). Una partita dalle emozioni forti per Gian Piero Gasperini, che spera di poter affrontare il proprio passato già con almeno un rinforzo nella lista dei convocati.

Anche in queste ore, Frederic Massara sta continuando a lavorare ai fianchi Atletico Madrid e Manchester United, forte di un’intesa già raggiunta con Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee. Da monitorare ci sono tuttavia anche tante altre situazioni, sia in entrata che in uscita.

Per quanto riguarda le cessioni, Evan Ferguson ha ancora una volta risposto presente dopo le critiche di Gasp, ma uno tra lui e Artem Dovbyk resta comunque destinato a lasciare la capitale durante il calciomercato di gennaio, ormai alle porte.

Per quanto riguarda la punta ucraina, le ultime indiscrezioni riportate da ‘Sky Sport’ parlano di un rifiuto all’Everton. Un due di picche all’altra squadra dei Friedkin che nascerebbe dalla volontà del numero 9 di restare in Italia, dove si registra qualche sondaggio del Como, non ancora trasformatosi in offerte e trattative ufficiali.

Secondo Gianluca Di Marzio, in Serie A oltre alla difficile ipotesi Milan, che riscontra il pieno gradimento dell’ex Girona, la possibilità di uno scambio di prestiti con il Napoli per Lorenzo Lucca non va assolutamente esclusa.