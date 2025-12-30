La Roma scippa Milano: arriva al posto di Dragusin

Si accendono i riflettori sul calciomercato giallorosso, reazione a catena in difesa

Nonostante l’ottima prestazione di Evan Ferguson contro il Genoa, l’attacco resta la preoccupazione principale di Gian Piero Gasperini e Frederic Massara per il calciomercato di gennaio. La Roma attende una risposta definitiva da Atletico Madrid e Manchester United sul fronte Raspadori e Zirkzee e spera di portarne almeno uno a Trigoria entro la prima settimana di gennaio.

Oltre ai giocatori offensivi, Gasp ha individuato nel reperimento di un difensore centrale un’altra grande priorità del mercato invernale. Il feeling con Daniele Ghilardi non è ancora scattato e una partenza dell’ex Verona non è affatto da escludere.

Nelle ultime settimane si è parlato a lungo di Axel Disasi e Radu Dragusin, ma di recente si sta parlando anche di Oosterwolde del Fenerbahçe e di un possibile ritorno di fiamma per uno dei migliori centrali del campionato di Serie A.

Secondo ‘Team Talk’, infatti, la Roma, insieme all’Inter e al Milan sono pronte ad entrare in competizione con cinque squadre inglesi per Oumar Solet. Attenzione, in questo caso, proprio al possibile intreccio con Dragusin, visto che una delle squadre interessate al giocatore dell’Udinese è proprio il Tottenham. Anche Crystal Palace, Chelsea, Manchester United e West Ham hanno inviato i propri emissari in Italia per osservare il 25enne francese.