Non solo Inter, blitz all’Olimpico per Wesley: la Roma ha deciso | ASRL

Il brasiliano è uno dei migliori esterni del campionato di Serie A e il suo valore è alle stelle

Arrivato per 25 milioni più bonus la scorsa estate, Wesley non ci ha messo troppo tempo ad assimilare i dettami tecnico-tattici di Gian Piero Gasperini e si è rivelato l’acquisto più azzeccato della scorsa estate. A destra e a sinistra, il 22enne ha dato sempre un contributo importante alla Roma, realizzando anche tre gol in Serie A.

Un bottino davvero invidiabile per chi arriva da un calcio totalmente diverso come quello brasiliano, ma che dimostra come il Flamengo sia ormai paragonabile a qualche big europea a livello di organizzazione di gioco e potenzialità economiche. Le prestazioni del ragazzo hanno conquistato i tifosi giallorossi, ma non solo.

Nelle scorse settimane si è parlato di un potenziale interessamento dell’Inter, alla ricerca di rinforzi importanti sulla fascia destra, ma i nerazzurri non sono l’unica squadra che ha notato la crescita esponenziale del ragazzo, punto fermo anche del Brasile di Carlo Ancelotti.

Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, infatti, gli scout di alcuni club inglesi stanno monitorando da tempo il calciatore. Vicino al Manchester City prima del Mondiale per Club, Wesley ora piace in particolar modo anche al Newcastle, che tra infortuni e potenziali addii si trova particolarmente scoperto in quel ruolo.

Sul calciatore ci sono anche altri club inglesi che, tuttavia, si troveranno di fronte al muro giallorosso. A Trigoria ritengono che il valore di Wesley sia già quasi raddoppiato rispetto ai 25 milioni spesi e non sono pronti a prendere in considerazione offerte a gennaio e a giugno, a men che non siano veramente fuori mercato.