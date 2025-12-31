“La Roma tenta Salah”. Il ritorno è impossibile, non solo per l’ingaggio

L’egiziano è in rotta di collisione con il Liverpool e oggi sono uscite indiscrezioni clamorose

“La Roma tenta Salah”. Con questo titolo sul proprio sito La Repubblica ha parlato di una clamorosa suggestione di mercato che ha complicato anche la mia mattinata. Da ore ormai, i miei amici giallorossi continuano a tempestarmi di messaggi, chiedendomi quanto ci sia di vero in questa storia. Ecco, amici cari, questo articolo è anche per rispondere a voi.

Un ritorno di Momo Salah alla Roma a gennaio è praticamente impossibile. E non solo per l’elevato stipendio percepito dall’egiziano al Liverpool: 13 milioni di euro netti più bonus a stagione. Per sei mesi di prestito e con un eventuale atto d’amore, il fuoriclasse potrebbe anche decidere di dare un taglio netto al proprio stipendio, ma il vero problema è un altro: il regolamento.

A men che non lo abbia preso negli ultimi mesi, Salah non è in possesso di un passaporto comunitario e, come è noto, la Roma ha occupato i due slot a propria disposizione con Wesley e Bailey. A gennaio, dunque, nemmeno sognare è lecito.