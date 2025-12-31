Roma, Ferguson offerto alla Juve: ecco come è andata

L’attaccante irlandese ha trovato il gol contro il Genoa dopo le critiche di Gasperini

Come contro il Celtic, Evan Ferguson lunedì sera ha risposto presente dopo le critiche ricevute da Gian Piero Gasperini in pubblico. L’attaccante irlandese, ancora una volta ha dimostrato di saper incassare bene le punzecchiature del proprio allenatore, anche perché sente di poter dare ancora qualcosa alla Roma.

Il club giallorosso, d’altronde, tra Artem Dovbyk e l’ex West Ham sacrificherebbe più volentieri l’attaccante ucraino. Secondo Calciomercato.it, Ferguson crede fortemente nelle sue potenzialità e sente di poter dare il suo contributo alla squadra romanista.

Finito nei radar di diverse squadre, secondo la testata giornalistica specializzata, il numero 11 giallorosso è stato offerto anche alla Juventus da alcuni intermediari, ma il club bianconero in attacco sta cercando più un vice Yildiz.