Scambio tra Dovbyk e Lucca: arriva la chiusura totale

L’annuncio chiarisce il destino dei due attaccanti di Napoli e Roma

È inutile girarci attorno: Lorenzo Lucca e Artem Dovbyk sono due delle delusioni più grandi di questa prima parte di stagione. A pochi giorni dal nuovo anno e dall’inizio del calciomercato di gennaio, come di consueto è l’ora di fare i bilanci di fine anno solare.

Se il 2025 è stato un anno ruggente a livello di squadra per Napoli e Roma (maggior numero di punti in un anno), a livello individuale ha regalato più bassi che alti all’attaccante ucraino e a quello italiano e proprio per questo nelle ultime settimane si è parlato anche di un potenziale scambio di prestiti tra i due.

Intervistato dal Corriere dello Sport, Giovanni Manna ha fatto chiarezza sul tema: “Addio Lucca? Bisogna provare a migliorare la squadra e non peggiorarla, ma gli scenari sono tutti aperti. Vediamo, anche perché dovendo operare a saldo zero dobbiamo essere attenti a ogni eventuale opportunità. Scambio con Dovbyk? Al momento non è una strada percorribile”.

Queste le parole del direttore sportivo dei partenopei che, almeno a livello di dichiarazioni ufficiali, chiudono in maniera netta ogni discorso. Almeno per ora, ovviamente, perché nel calciomercato, si sa, gli scenari possono cambiare da un giorno all’altro.