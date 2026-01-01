Dovbyk lascia la Roma ma resta in A: è subito la prima scelta

Dovbyk innesca un effetto domino di tutto rispetto destinato a far parlare di sé ancora a lungo: ecco cosa sta succedendo

Con Raspadori e Zirkzee che continuano ad essere piste roventi, la Roma non può non monitorare con grande attenzione anche il valzer delle punte in chiave cessioni. Oltre al futuro di Ferguson, infatti, a tenere banco senza soluzione di continuità è anche il dossier Dovbyk per il quale non mancano di certo gli estimatori.

Proposto all’Atletico Madrid che però ha subito scartato l’ipotesi, l’ex centravanti del Girona può rappresentare un’opzione credibile per i tanti club di Premier League a caccia di un centravanti forte fisicamente. Scenario che in realtà chiama in causa anche il Napoli di Antonio Conte visto che non è escluso che Lorenzo Lucca faccia subito le valigie.

Dopo una prima parte di stagione largamente al di sotto delle aspettative, l’ex Udinese – per il quale l’obbligo di riscatto scatterà al primo minuto nel 2026 – si sta guardando intorno e una sua cessione in prestito – come riferito da Sky – rappresenta una pista percorribile.

A quel punto i partenopei si troverebbero obbligati a rimpiazzare l’attaccante di Moncalieri con un nuovo innesto; grande estimatore di Dovbyk, Manna potrebbe allora bussare nuovamente alla porta della Roma per capire la fattibilità dell’operazione per il trasferimento dell’attaccante ucraino alle pendici del Vesuvio. Intreccio – quest’ultimo – al quale prestare particolare attenzione.