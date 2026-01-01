Dovbyk lascia la Roma ma resta in A: è subito la prima scelta

di

Dovbyk innesca un effetto domino di tutto rispetto destinato a far parlare di sé ancora a lungo: ecco cosa sta succedendo

Con Raspadori e Zirkzee che continuano ad essere piste roventi, la Roma non può non monitorare con grande attenzione anche il valzer delle punte in chiave cessioni. Oltre al futuro di Ferguson, infatti, a tenere banco senza soluzione di continuità è anche il dossier Dovbyk per il quale non mancano di certo gli estimatori.

Artem Dovbyk, attaccante della Roma
Dovbyk lascia la Roma ma resta in A: è subito la prima scelta (Ansa Foto) – AsRomalive.it

Proposto all’Atletico Madrid che però ha subito scartato l’ipotesi, l’ex centravanti del Girona può rappresentare un’opzione credibile per i tanti club di Premier League a caccia di un centravanti forte fisicamente. Scenario che in realtà chiama in causa anche il Napoli di Antonio Conte visto che non è escluso che Lorenzo Lucca faccia subito le valigie.

Dopo una prima parte di stagione largamente al di sotto delle aspettative, l’ex Udinese – per il quale l’obbligo di riscatto scatterà al primo minuto nel 2026 – si sta guardando intorno e una sua cessione in prestito – come riferito da Sky – rappresenta una pista percorribile.

A quel punto i partenopei si troverebbero obbligati a rimpiazzare l’attaccante di Moncalieri con un nuovo innesto; grande estimatore di Dovbyk, Manna potrebbe allora bussare nuovamente alla porta della Roma per capire la fattibilità dell’operazione per il trasferimento dell’attaccante ucraino alle pendici del Vesuvio. Intreccio – quest’ultimo – al quale prestare particolare attenzione.

Gestione cookie