Il Milan non affonda: scacco matto Roma

Fase di stallo nella trattativa con i rossoneri: i giallorossi possono approfittarne, ecco come

Consapevole della necessità di puntellare un organico ancora incompleto, la Roma sta valutando con grande attenzione la fattibilità di un investimento anche in difesa. Complice la partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa e la possibile partenza di Ghilardi in prestito, Massara vuole subito correre ai ripari.

Non è un mistero che tra i profili monitorati con grande attenzione dai giallorossi ci sia quell’Axel Disasi accostato in tempi e in modi diversi a molti club di Serie A tra cui il Milan. Tuttavia come rivelato da TMW, pur essendosi mossi con largo anticipo, i rossoneri finora hanno deciso di non affondare il colpo preferendo temporeggiare.

Una fase di stallo – quello nella trattativa tra Tare e il Chelsea – che potrebbe dunque regalare interessanti spazi di manovra proprio alla Roma. Apprezzato da Gasperini, il centrale francese classe ’98 è considerato un’opzione interessante dall’area tecnica capitolina che però dovrà vedersela con una concorrenza che comprende compagini inglesi e francesi.

Ad ogni modo – nel caso in cui fosse confermata – la frenata nella trattativa Disasi-Milan sarebbe accolta con un certo entusiasmo dalle parti di Trigoria; dal canto suo, però, i Blues non hanno alcuna intenzione di fare sconti. La partita è più aperta che mai.