La Roma lo soffia alla Juve: è un fedelissimo di Gasperini

Non ci sono solo i giallorossi sulle sue tracce: Comolli, però, è costretto ad inseguire per far saltare il banco

Bollente per le manovre con le quali la dirigenza giallorossa vuole accontentare le richieste del suo allenatore, il mercato della Roma potrebbe vivere giornate decisive già nelle prossime ore. Oltre a pensare alla seconda parte di stagione, però, i capitolini vogliono inserire tasselli importanti anche nel medio periodo.

Rientra proprio in quest’alveo l’indiscrezione di mercato secondo la quale ci sarebbe anche la Roma sulle tracce di Remo Freuler, centrocampista attualmente in forza al Bologna a cui è legato da un contratto fino al 2026.

Viste le difficoltà riscontrate per il rinnovo dell’elvetico, l’entourage del ragazzo avrebbe cominciato a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. A tal proposito, secondo quanto riferito da TransferFeed, i giallorossi e la Juventus starebbero sondando il terreno per capire eventuali margini di manovra.

Occasione tutt’altro che trascurabile, il dossier Freuler potrebbe dunque infittirsi di nuovi dettagli nei prossimi mesi soprattutto se il Bologna non dovesse trovare l’accordo per la sua permanenza in rossoblu. Dal canto suo la Roma osserva sorniona l’evolvere della trattativa, consapevole del grande feeling tra il ragazzo e Gasperini e pronta a ritagliarsi un ruolo tutt’altro che banale.