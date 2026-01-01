Raspadori alla Roma, accordo con l’Atletico: tutti i dettagli

Ottime notizie per il club giallorosso, la trattativa si è sbloccata in queste ore

Giacomo Raspadori alla Roma: il countdown è stato attivato. A pochi giorni dalla sfida contro l’Atalanta arrivano notizie incoraggianti per Gian Piero Gasperini, che potrebbe abbracciare a breve il primo rinforzo del calciomercato di gennaio.

Secondo Matteo Moretto, infatti, nelle ultime ore ci sono stati nuovi e proficui contatti tra Frederic Massara e l’Atletico Madrid. Il club giallorosso ha incrementato la propria offerta e l’accordo tra club è ormai ad un passo. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto, senza obbligo, e nelle prossime ore la dirigenza tratterà i termini contrattuali con l’ex giocatore del Napoli, che già da tempo ha detto sì alla Roma.