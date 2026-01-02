Addio Premier, ma niente Roma: accordo e visite mediche

Intesa totale e firma già prenotata per l’attaccante, trasferimento in prestito con diritto di riscatto

In attesa della difficile trasferta in casa dell’Atalanta, le esigenze della Roma si dividono tra campo e calciomercato. Dopo aver raggiunto l’accordo con l’Atletico Madrid, la dirigenza giallorossa spera di chiudere nelle prossime ore per Giacomo Raspadori, ma attende novità importanti anche sul fronte Joshua Zirkzee.

L’attaccante vuole lasciare il Manchester United a gennaio per riconquistare la Nazionale in vista del Mondiale ed è pronto a lasciare la Premier League pur di raggiungere il proprio obiettivo.

Nel frattempo, però, un altro nome che era finito in orbita giallorossa ha già trovato una nuova squadra ed è pronto a lasciare l’Inghilterra nelle prossime ore. Secondo Sky Sport Germania, infatti, Armand Kalimuendo sarà un nuovo giocatore dell’Eintracht Francoforte.

Stando alle ultime informazioni di Florian Plettenberg, il club tedesco ha raggiunto l’accordo totale con il Nottingham Forest per un prestito con diritto di riscatto. L’attaccante francese è atteso in Germania nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il nuovo club.