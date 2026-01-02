Bomber nello scambio e addio Roma: Massara è già stato avvisato

I giallorossi puntano ad animare la trattativa, ma occhio ai colpi di scena: lo scambio ridefinisce il finale

A caccia di occasioni concrete nel breve e nel medio periodo, la Roma non vuole lasciare nulla di intentato e punterà ad esaudire le richieste di Gasperini. Alla ricerca dei giusti incastri, Massara sta pazientemente intrecciando diversi fili spera di ricavare buone nuove in tempi relativamente brevi.

Lavorando sottotraccia per diverse settimane, i giallorossi sono ad esempio usciti allo scoperto per Andreas Schjelderup, jolly offensivo in forza al Benfica che potrebbe lasciare anzitempo le “Aquile”.

Dopo aver sondato la disponibilità del ragazzo a lasciare il campionato portoghese, i giallorossi hanno bussato con forza alla porta del club lusitano chiedendo il classe 2004 in prestito. Come riferito da Record, però, anche il Besiktas sarebbe pronto a giocarsi le sue carte per provare ad ingolosire il Benfica.

Calciomercato Roma, lo scambio inguaia Massara? Ecco come stanno le cose

Stando al portale lusitano, infatti, i bianconeri sarebbero pronti ad acquistare a titolo definitivo Schjelderup – contrariamente a quanto prospettato dalla Roma – inserendo però nella trattativa una contropartita tecnica gradita al Benfica.

Nella fattispecie il profilo sul quale il Besiktas starebbe spingendo è quello di Rafa Silva, il cui addio non è mai stato così vicino. Benché la decisione definitiva non sia stata ancora presa, il Besiktas sarebbe intenzionato ad alzare il pressing andando ben oltre i primi approcci esplorativi. La Roma prende nota.