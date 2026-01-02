Calciomercato Roma, l’impazienza di Zirkzee e il doppio rifiuto

Non solo Raspadori, la squadra giallorossa continua a trattare anche l’olandese per l’attacco

Nella giornata di ieri, la Roma ha rotto gli indugi sul fronte Giacomo Raspadori, trovano un accordo di massima anche con l’Atletico Madrid, dopo aver strappato già da tempo il sì del calciatore. Il tentativo della Lazio è reale, ma i giallorossi hanno assunto una posizione di vantaggio importante.

L’ex Napoli non è, come è noto, l’unico obiettivo concreto per rinforzare l’attacco. Già da mesi, Frederic Massara sta lavorando per provare a regalare Joshua Zirkzee a Gian Piero Gasperini. La squadra giallorossa ha ottenuto il sì dell’attaccante e aspetta una risposta del Manchester United alla proposta di prestito con diritto di riscatto condizionato.

Dopo la sostituzione all’intervallo nella partita contro i Wolverhampton, intanto, dall’Inghilterra arrivano nuove indiscrezioni sull’olandese. Secondo il giornalista Peter Hall, l’ex Bologna è “pronto a fare tutto il possibile per dire addio al Manchester United a gennaio”. L’unico modo per accelerare i tempi e per non attendere il ritorno di Mbuemo e Diallo dalla Coppa d’Africa, è l’arrivo immediato di un nuovo attaccante tra le fila dei Red Devils, che sono sulle tracce di Mateta.

Su ‘inews.co.uk’ viene ribadito come la Roma sia in netto vantaggio nella corsa a Zirkzee e come il calciatore abbia rifiutato Everton e West Ham, “perché il suo cuore batte per un ritorno in Italia. Contro i Wolves è sembrato un giocatore con il cuore già altrove”. Tirando le somme, tutti aggiornamenti incoraggianti in chiave giallorossa, anche se le tempistiche non sembrano riducibili, almeno al momento.