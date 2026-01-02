Calciomercato Roma, l’Inter sorpassa la Juventus

Il triello di mercato coinvolge le big italiane, il ritorno in Serie A si tinge di giallo

Il nuovo anno è iniziato e con esso anche il calciomercato di gennaio. Mai come quest’anno, le big italiane hanno bisogno di rinforzi per porre rimedio ad alcune scelte sbagliate in estate e la Roma, ovviamente, non si sottrae a questa tendenza.

Frederic Massara è impegnato a riempire le caselle d’attacco lasciate vuote ad agosto, ma Raspadori e Zirkzee non sono certamente le uniche ossessioni del direttore sportivo giallorosso e di Gian Piero Gasperini.

Durante la conferenza stampa prima della sfida contro l’Atalanta, il tecnico romanista ha fatto chiaramente capire di aspettarsi anche un rinforzo in difesa. Ormai da giorni, si parla con insistenza di Axel Disasi e Radu Dragusin, ma ci sono anche altre piste, forse più concrete.

Per quanto riguarda il centrale del Tottenham, la Roma non è l’unico club italiano che vorrebbe riportarlo in Italia. Juve, Milan e Napoli sono state accostate all’ex Genoa, ma nelle ultime ore ‘msn.co.uk’ parla anche di un contatto con il connazionale Cristian Chivu, che sta cercando rinforzi difensivi per la sua Inter.