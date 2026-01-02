Prima la Roma, poi la Juve: la formula è un vero regalo

Anche i bianconeri, alla ricerca di nuove soluzioni offensive, monitorano con attenzione le possibili mosse

Con Raspadori ormai ad un passo dal vestire la maglia della Roma, i giallorossi stanno continuando a monitorare con attenzione anche altre piste. In tal senso una traccia importante porta diretti in Portogallo.

Stando alle indiscrezioni circolate qualche ora fa, Massara avrebbe infatti mosso passi concreti per provare a portare Andreas Schjelderup all’ombra del Colosseo. Jolly d’attacco impiegabile in più ruoli, il calciatore del Benfica potrebbe fare le valigie: incassato il gradimento del ragazzo, la Roma morde il freno.

La concorrenza, però, non manca. Oltre al Besiktas – intenzionato a proporre alle Aquile diverse contropartite tecnica – occhio infatti alla Juventus. Secondo quanto riferito da Mirko Di Natale, infatti, ci sarebbe anche Schjelderup nella lista di nomi valutati dall’area mercato bianconero come vice Yildiz. 

Un dossier – quest’ultimo – piuttosto nutrito che comprende, tra gli altri, anche Boga, Chiesa e Daniel Maldini; tuttavia per il norvegese potrebbe ‘bastare’ anche un prestito con diritto di riscatto il che tramuterebbe l’affare in una vera e propria occasione. Scenario al quale prestare particolare attenzione.

