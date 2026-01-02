Roma, il contratto di Dybala è già pronto

Emergono nuovi scenari sul futuro dell’attaccante argentino, in scadenza a giugno

Riportato nel suo ruolo naturale di trequartista, Paulo Dybala è stato uno dei migliori in campo in Roma-Genoa. In scadenza di contratto il 30 giugno del 2026, l’attaccante argentino vorrebbe rimanere nella Capitale e la situazione della Joya va seguita attentamente nelle prossime settimane.

Nonostante le indiscrezioni dell’Argentina abbiano parlato di un arrivo immediato al Boca Juniors, lo scenario di un addio a gennaio non è mai stato prioritario per il 21 giallorosso che presto diventerà papà.

Sul fronte rinnovo, ancora non sono arrivate offerte ufficiali dal club capitolino, che si è riservato di aprire i discorsi verso marzo, a patto che Dybala sia disposto a considerare un taglio di più della metà rispetto all’attuale ingaggio.

A Buenos Aires, intanto, vigilano la situazione, anche perché a partire da oggi il calciatore è libero di analizzare nuove offerte per poi eventualmente firmare un precontratto a febbraio. Secondo ‘El intransigente’, Juan Roman Riquelme avrebbe già preparato l’offerta per proporre a Dybala un precontratto nei prossimi giorni.