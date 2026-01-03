Dovbyk al Napoli: l’offerta è già sul tavolo

L’attaccante della Roma è finito al centro di un vero e proprio intrigo di mercato: la proposta non passa inosservata

Oltre a pensare a quelle manovre in entrata con cui puntellare il parco attaccanti, Massara non vuole farsi trovare impreparato sul fronte uscite. Tema – quest’ultimo – che continuerà a caracollare l’attenzione mediatica in casa giallorossa ancora a lungo.

Con Bailey, Pisilli, Tsimikas e Ferguson con le valigie in mano, non va trascurato l’evolversi della situazione sul fronte Dovbyk. Visto l’incedere con cui la Roma vuole chiudere per gli arrivi di Zirkzee e Raspadori in tempi relativamente brevi, l’entourage dell’attaccante ucraino ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di soluzioni invitanti.

Gli estimatori di certo non mancano anche se fino a questo momento i tanti club a cui è stato accostato l’ex centravanti del Girona – o per un motivo o per un altro – non hanno affondato il colpo con convinzione preferendo temporeggiare. Uno scenario che, almeno in linea teorica, potrebbe clamorosamente favorire il Napoli.

Calciomercato Roma, Dovbyk proposto al Napoli: lo scenario

Secondo quanto riferito da “Il Corriere dello Sport”, infatti, ci sarebbero anche il club azzurro nella lista di squadre a cui gli agenti di Dovbyk avrebbero proposto il loro assistito. Del resto Manna ne aveva valutato con attenzione il profilo all’epoca dell’infortunio di Lukaku dopo l’infortunio di Lukaku salvo poi virare con convinzione su Rasmus Hojlund, pupillo di Antonio Conte.

Vista la sempre più probabile uscita di Lorenzo Lucca – per il quale si è informato anche il Benfica di José Mourinho – i Campioni d’Italia uscenti sono di nuovo alla ricerca di un nuovo centravanti in grado di far rifiatare l’ex Atalanta.

Benché non rappresenti il primo nome nella lista dei desideri dei partenopei, la candidatura di Dovbyk non è comunque da trascurare perché foriera di possibili sviluppi nei prossimi giorni; tuttavia va ricordato come una vera e propria trattativa al momento non sia ancora partita.