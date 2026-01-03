Raspadori alla Roma, l’annuncio dalla Spagna è esplosivo

Le dichiarazioni ufficiali dell’Atletico Madrid non si sono fatte attendere

Ormai da giorni, a Roma è stato attivato il conto alla rovescia per la fumata bianca dell’affare Giacomo Raspadori. Nelle scorse ore, Frederic Massara ha praticamente raggiunto l’accordo con l’Atletico Madrid, ma il sì iniziale del giocatore non si è ancora trasformato in un accordo definitivo.

Questa versione accomuna noi e molti altri media italiani, mentre la stampa spagnola continua a trattare la questione con i piedi di piombo. Alla vigilia della sfida contro la Real Sociedad, Diego Pablo Simeone ha parlato in conferenza di un calciatore totalmente sul pezzo.

“Continua a lavorare con la responsabilità che ha sempre mostrato da quando è arrivato. Da come si allena, non lascia presagire nulla su una possibile cessione. Siamo aperti a quello che succede, dipende da ciò che è meglio per il club e per la società, ma noi gestiamo la cosa pensando alla partita successiva”.

Oltre alle dichiarazioni del Cholo, dalla Spagna arrivano anche le indiscrezioni di Marca che, citando fonti dell’Atletico, riporta un virgolettato preciso: “è ben lontano dall’essere ceduto”. I colchoneros, pur non escludendo un trasferimento in giallorosso, negano l’esistenza di un accordo con la Roma, soprattutto in assenza di un obbligo di riscatto a cifre complessive superiori ai 20 milioni di euro.