Serie A, DIRETTA Atalanta-Roma: formazioni ufficiali LIVE

Asromalive.it vi aggiornerà in tempo reale sulla partita della diciottesima giornata di campionato

In attesa dei tanto agognati rinforzi dal calciomercato, la Roma affronta oggi la difficile trasferta in casa dell’Atalanta. Oltre a Evan Ndicka ed Neil El Aynaoui, impegnati in Coppa d’Africa, Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di diversi giocatori tra influenza e infortuni: Leon Bailey, Tommaso Baldanzi e Lorenzo Pellegrini non sono partiti per Bergamo.

Niccolò Pisilli ha invece smaltito l’influenza in tempi record ed è stato regolarmente convocato per la sfida tra Gasp e il suo glorioso passato. Allievo del tecnico giallorosso, Raffaele Palladino vuole riscattare la sconfitta della scorsa settimana contro l’Inter, ma dovrà farlo senza Kossonou e Lookman (in coppa d’Africa) e senza l’infortunato Raoul Bellanova.

In caso di successo, la squadra giallorossa si porterebbe a quattro punti di vantaggio sulla Juve, fermata sul pari dal Lecce, ma per riuscirci deve sfatare due tabù: le mancate vittorie nei big match e una tradizione a dir poco negativa contro i bergamaschi negli ultimi dieci scontro diretti (6 sconfitte, 2 vittorie e 2 pareggi). Asromalive.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Atalanta-Roma

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini

ARIBTRO: Fabbri della sezione di Ravenna