Serie A, DIRETTA Atalanta-Roma: formazioni ufficiali LIVE

In attesa dei tanto agognati rinforzi dal calciomercato, la Roma affronta oggi la difficile trasferta in casa dell’Atalanta. Oltre a Evan Ndicka ed Neil El Aynaoui, impegnati in Coppa d’Africa, Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di diversi giocatori tra influenza e infortuni: Leon Bailey, Tommaso Baldanzi e Lorenzo Pellegrini non sono partiti per Bergamo.

Niccolò Pisilli ha invece smaltito l’influenza in tempi record ed è stato regolarmente convocato per la sfida tra Gasp e il suo glorioso passato. Allievo del tecnico giallorosso, Raffaele Palladino vuole riscattare la sconfitta della scorsa settimana contro l’Inter, ma dovrà farlo senza Kossonou e Lookman (in coppa d’Africa) e senza l’infortunato Raoul Bellanova.

In caso di successo, la squadra giallorossa si porterebbe a quattro punti di vantaggio sulla Juve, fermata sul pari dal Lecce, ma per riuscirci deve sfatare due tabù: le mancate vittorie nei big match e una tradizione a dir poco negativa contro i bergamaschi negli ultimi dieci scontro diretti (6 sconfitte, 2 vittorie e 2 pareggi). Asromalive.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Atalanta-Roma

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini
ARIBTRO: Fabbri della sezione di Ravenna

