Calciomercato Roma, una firma dopo l’altra: bye bye Juventus

Non c’erano particolari dubbi a riguardo, ma ora si aspettano solo gli annessi annunci: trattative in via di definizione

Uno sguardo proiettato agli innesti da tempo inseriti nella propria lista dei desideri, ma un’occhiata rivolta anche al presente e a quelle situazioni con cui blindare i calciatori cardine del progetto tecnico di Gasperini.

In questa duplice direzione – tenendo ben presente anche gli sviluppi sul fronte uscite – si stanno indirizzando le mosse di mercato di una Roma ormai sempre più vicina a perfezionare un doppio accordo.

No, questa volta non ci stiamo riferendo né a Raspadori né a Zirkzee – per i quali le trattative con Atletico Madrid e Manchester United restano comunque in piedi – ma alle trattative per i rinnovi di Cristante – accostato in tempi non sospetti anche alla Juve – e Mancini.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, per entrambi i contatti procedono spediti e salvo clamorosi colpi di scena dovrebbero portare alla fumata bianca definitiva nei prossimi giorni.

Centrali nello scacchiere del tecnico giallorosso, il difensore e il centrocampista italiano prolungheranno dunque la scadenza dei rispettivi contratti con la Roma: manca ormai solo l’ufficialità per un doppio accordo ormai in discesa.