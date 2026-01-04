Dal City alla Roma: non ha ancora segnato in campionato

Le ultime indiscrezioni di mercato riguardano il nuovo attaccante

Dopo aver perso l’ennesimo big match stagionale, la Roma non ha nemmeno il tempo di leccarsi le ferite per la settima sconfitta in campionato (nona stagionale) visto che martedì ci sarà un’altra trasferta delicata in casa del Lecce.

Una sfida nella quale Gian Piero Gasperini spera di poter contare su qualche rinforzo di mercato, anche se i tempi per Giacomo Raspadori potrebbero allungarsi come già successo con Joshua Zirkzee. Anche a Bergamo l’attacco giallorosso è rimasto a secco, ma giustificare una percentuale così alta di sconfitte in stagione solo con la sterilità offensiva vorrebbe dire creare alibi agli altri giocatori e a Gasp.

Al netto di tutto, Frederic Massara dovrà partorire un mercato ambizioso per preservare le speranze di qualificarsi alla prossima Champions League e oltre alle punte, ci sarà bisogno anche di un difensore e di un centrocampista nell’immediato.

Per quanto riguarda il futuro, già dalla scorsa estate il ds giallorosso ha messo nel mirino un talentino francese: Mathys Detourbet. Secondo L’Equipe, dopo l’offerta estiva da 10 milioni di euro, i giallorossi sarebbero ancora sulle tracce dell’attaccante. Ancora a secco di gol in Ligue2, il 18enne gioca sia come ala che come centravanti.

Sulle tracce del talentino del Troyes oltre al Monaco viene segnalato anche il Manchester City, consorella del club francese all’interno del City Group. Su indicazione di Pep Guardiola, gli inglesi stanno monitorando i progressi del ragazzo.