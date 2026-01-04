Nuovo difensore per Gasperini: ha già giocato a Roma

La soluzione sorprende tutti e ritaglia importanti spazi di manovra: i giallorossi, però, non sono soli

Oltre a tessere trame importanti per rinforzare l’organico dalla cintola in su, un obiettivo concreto della Roma è anche quello di aumentare il ventaglio di alternative in difesa a disposizione di Gasperini. In questo senso sono diversi i profili accostati ai giallorossi: l’ultimo, in ordine di tempo, porta dritti in Bundesliga.

Secondo quanto riferito dal portale Evrimagaci, infatti, ci sarebbe anche la Roma nella lista di club interessati a Denis Vavro. Il ventinovenne slovacco del Wolfsburg – e con un trascorso importante anche alla Lazio – avrebbe cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di soluzioni più stimolanti per il suo futuro.

Da perno difensivo dello scacchiere difensivo dei Die Wolfe, Vavro è ormai diventata una riserva di lusso. Anche per questo il ragazzo medita di fare le valigie lasciando la Bassa Sassonia: un discreto minutaggio gli permetterebbe infatti di assicurarsi con relativa tranquillità un posto per i play dei Mondiali.

Tra le squadre italiane, stando alla fonte sopra citata, sia la Fiorentina che la Roma avrebbe cominciato a sondare il terreno: staremo a vedere se e lungo quali direzioni si creeranno i presupposti per un affondo dei gigliati e/o dei giallorossi.