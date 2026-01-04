Raspadori tra Roma e Lazio: lo scambio ribalta Massara

L’ex attaccante del Napoli continua ad essere in cima ai dossier giallorossi: l’incastro segna la svolta

Con l’obbligo di voltare pagina dopo la sconfitta tra non poche polemiche di Bergamo, la Roma guarda alla sessione invernale di calciomercato come ad un’opportunità intrigante con cui puntellare una rosa ancora incompleta.

Evidenziatesi anche nell’ultima gara, le difficoltà croniche dei giallorossi a creare occasioni da gol con continuità contro avversari di spessore sta orientando le mosse di Massara in una direzione ben precisa. Pur tenendo viva la pista che porta a Zirkzee, la Roma vuole chiudere in tempi relativamente l’affare Raspadori.

Dopo aver trovato l’accordo totale con l‘Atletico Madrid sulla base di un prestito con diritto di riscatto, i capitolini aspettano la decisione definitiva dell’attaccante, convinti di aver toccato i tasti giusti anche con l’entourage del ragazzo.

Calciomercato Roma, la Lazio non molla Raspadori: scambio a sorpresa

Alla luce della cessione di Castellanos, però, anche la Lazio è alla ricerca di un profilo importante in attacco e sta provando a capire i margini di manovra per un inserimento last minute.

Rispetto a quanto trapelato nelle scorse ore, i biancocelesti sarebbero disposti ad intavolare una trattativa allargata con l’Atletico Madrid proponendo uno scambio tra Guendouzi e Raspadori. Il centrocampista francese, sul quale è piombato con convinzione il Fenerbahçe, potrebbe contribuire a rendere irrisorio l’esborso cash.

A riferirlo è Il Corriere dello Sport che, rincarando la dose, puntualizza come la Roma resti ancora avanti nella corsa all’attaccante italiano, pur non avendo ancora chiuso la trattativa in tutti i suoi aspetti. L’intrigo – insomma – resta più vivo che mai.