Scaricato in tronco dalla Roma: nero su bianco Juventus

Comolli ha già preso nota: la risposta non è tardata ad arrivare, ecco cosa sta succedendo sull’asse Roma-Torino

A pari punti in classifica, gli intrecci tra Roma e Juventus non si limitano alla dimensione del campo ma potrebbero intersecarsi anche in ottica mercato. Alla luce delle difficoltà fatte emergere dalle due squadre in questo primo scorcio di stagione, infatti, sia Massara che Comolli ragionano sui possibili innesti in attacco.

Come evidenziato da “La Stampa”, a maggior ragione dopo le prestazioni horror di cui David e Openda si sono resi protagonisti contro il Lecce, la Juventus avrebbe individuato nell’acquisto di un centravanti di riferimento uno degli anelli mancanti della sua rosa.

Ecco perché, in un mosaico ancora tutto da completare, la “Vecchia Signora” sarebbe ritornata a valutare con una certa attenzione i dossier di Sorloth e Dovbyk. Se per il centravanti dell’Atletico Madrid sembrano esserci pochi spiragli, tutta da valutare la fattibilità dell’eventuale operazione con la Roma.

Secondo quanto riferito da “Il Tempo”, infatti, sarebbero stati proprio i giallorossi a proporre alla Juventus il cartellino dell’ex centravanti del Girona. Fino a questo momento, però, le parti si sono limitati a sondare il terreno, ferme sulle rispettive posizioni. Che si possano creare i presupposti per una trattativa a sorpresa? Opzione complicata ma di certo non impossibile…