Calciomercato Roma, riunione d’urgenza e video call a Trigoria

Vertice d’emergenza per sbloccare il mercato, presenti anche gli agenti

La nona sconfitta stagionale contro l’Atalanta ha comportare l’apertura di un gabinetto di crisi a Trigoria, non tanto per i risultati sul campo, quanto piuttosto in ottica calciomercato. Gian Piero Gasperini ha chiesto almeno tre-quattro innesti e si aspettava di poterne accoglierne almeno uno a cavallo tra Bergamo e Lecce e invece le cose sono andate diversamente.

A Frederic Massara, infatti, non è stato sufficiente strappare un primo sì di Giacomo Raspadori e raggiungere l’accordo con l’Atletico Madrid. Il temporeggiamento dell’ex attaccante del Napoli non è stato accolto bene a Trigoria dove, proprio in queste ore, sta andando in scena un vertice d’urgenza di mercato.

Al meeting sono presenti Gian Piero Gasperini, il direttore sportivo Massara e Claudio Ranieri. Secondo il Romanista, in call ci sarebbero anche gli agenti di Raspadori, nel tentativo di spingere con forza per la punta dell’Atletico Madrid. Lavori in corso a Trigoria, ma il tempo stringe.